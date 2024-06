Lens et l'Arabie Saoudite snobés, l'avenir de Varane se précise

Deuxième de Série B la saison dernière, le club italien de Côme évoluera en Série A la saison prochaine et a bien l’intention de se renforcer durant ce mercato. L’une des cibles du club créé en 1907 se nomme Raphaël Varane.

Libre comme l’air depuis son départ de Manchester United, Raphaël Varane ne sait pas encore dans quel club il va rebondir. Ces derniers mois, l’ancien défenseur de l’Equipe de France a été associé à de multiples rumeurs. Il a rapidement fait l’objet de discussions avec des clubs en Arabie saoudite, qui n’ont pour l’instant débouché sur rien de concret. Une aubaine pour Lens, qui est allé aux renseignements pour faire revenir son ancien joueur, formé chez les Sang et Or. Le départ de Franck Haise et la grande réorganisation du secteur sportif à Lens a néanmoins refroidi le clan Raphaël Varane, et les rumeurs ont rapidement fait demi-tour. Depuis plusieurs jours en revanche, c’est le calme plat en ce qui concerne l’ancien du Real Madrid, qui attend toujours de se fixer au sujet de son futur club.

🚨🔵 EXCLUSIVE: Como’s dream target for the centre back position is Raphael Varane as free agent.



Cesc Fabregas wants Varane and they will try to make it happen, but there are several clubs interested in Europe and abroad — not an easy one.



Varane will decide his future soon. pic.twitter.com/OZOG4QOJ6L