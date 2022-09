Le mercato est fini, Cristiano Ronaldo reçoit encore une gifle 

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Cristiano Ronaldo aime bien le travail. Cela tombe bien, il va lui en falloir pour retrouver la confiance de son entraineur, qui ne l'a pas épargné dans la presse.

Absent pendant une partie de la préparation, Cristiano Ronaldo n’a pas été sanctionné pour cela. Le Portugais avait pris soin de prévenir Manchester United qu’un souci personnel l’empêchait d’être présent pendant les deux premières semaines de la saison. Une excuse qui est moyennement passée, et qui a surtout été vu comme un moyen de mettre pression sur son club pour changer d’horizon au mercato. Malgré les efforts de son agent qui a tenté quasiment tout pour provoquer son transfert, CR7 est toujours à MU, et cela ne changera à priori pas cette saison. Mais s’il n’y a pas eu d’amende ou de sanction disciplinaire, il y a une sanction sportive et Erik Ten Hag, qui ne veut pas se laisser marcher sur les pieds par l’une des légendes vivantes du football, l’a appliquée depuis le début du championnat.

Le Portugais débute les matchs sur le banc de touche, et il accepte son sort sans broncher étant donné que les Red Devils remontent sérieusement en Premier League avec la possibilité de revenir dans le Big Four en cas de succès face à Arsenal ce dimanche. Mais il n’est pas certain que, même pour ce choc face au leader, Cristiano Ronaldo soit dans le 11 de départ. Erik Ten Hag l’a vivement prévenu qu’il fallait qu’il se réveille pour espérer débuter un match. Une claque comme CR7 en a rarement reçue.

Cristiano Ronaldo passez fit, il a osé !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cristiano Ronaldo (@cristiano)

« Comme vous le savez, il n’a pas eu de pré-saison et on ne peut pas manquer la préparation. Parfois, je serai son ami. Parfois, je serai son professeur. On ne peut pas manquer la préparation, surtout avec le jeu que l’on pratique. Ce n’est pas le même que la saison passée. Il y a la possession, le pressing. Et l’autre chose importante qu’on demande, c’est une grande forme physique », a balancé Erik Ten Hag dans les colonnes du Telegraph. Cristiano Ronaldo pas assez en forme pour démarrer un match, voilà un reproche qu’il n’aura pas beaucoup entendu dans sa longue et fastueuse carrière. Mais le bras de fer pour partir d’Old Trafford pendant l’été lui aura coûté cher, car non seulement le quintuple Ballon d’Or n’a pas trouvé de nouveau club, mais en plus il a perdu sa place à Manchester United.