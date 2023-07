Le Real Madrid gagne le clasico pour Arda Guler

Dans le viseur du Real, du Barça et même du PSG il y a peu, Arda Guler a fait son choix. Le jeune prodige de 18 ans devrait quitter Fenerbahçe pour rejoindre le Real Madrid. Un transfert à 20 millions d'euros est même annoncé.

Quand on est comparé à Mesut Ozil à 18 ans, on est forcément sur le tableau de chasse de nombreux gros clubs européens. Arda Guler est la nouvelle sensation turque au milieu de terrain. Cet élégant meneur de jeu dispose de qualités techniques bien au-dessus de la moyenne. Il a éclaboussé la saison de son talent à Fenerbahçe, marquant 7 buts et délivrant 7 passes décisives en Super Lig turque. De quoi être sur les tablettes du PSG, du Milan AC mais surtout du Real Madrid et du FC Barcelone. Ces dernières heures, il apparaissait clairement qu'un des deux gros de Liga allait récupérer Arda Guler.

Selon les informations du média The Athletic, c'est finalement le Real Madrid qui va gagner ce Clasico du mercato. Le jeune Guler a choisi de signer chez les Merengue plutôt que chez les Blaugrana. Le Real Madrid va faire un bel effort financier pour s'attacher les services du joueur turc, auteur récemment de son premier but en sélection contre le Pays de Galles. Alors qu'il possède une clause libératoire à 17,5 millions d'euros, les Madrilènes vont donner 20 millions d'euros à Fenerbahçe.

Real Madrid have submitted improved bid for Arda Güler tonight. It’s more than release clause, around €20m. 🚨⚪️🇹🇷



Real Madrid sources expect Fenerbahçe to accept.



✅ There’s already green light from player side, as @yeniacikcom and @MarioCortegana reported.



