Le PSG trop généreux, c'est un problème en Angleterre

Nottingham Forest a failli dévaliser Benfica au mercato estival. Le club anglais a acheté le gardien grec Vlachodimos mais il voulait aussi le défenseur Morato et le milieu défensif Florentino Luis. Deux achats rendus impossible par la vente de Gonçalo Ramos au PSG.

Dans l'ombre de Chelsea, c'est le deuxième club anglais le plus actif au mercato depuis deux ans. Promu en 2022, Nottingham Forest n'a pas fait les choses à moitié avec 21 joueurs recrutés lors de l'été 2022. Cependant, quantité n'a pas forcément rimé avec qualité. En effet, l'effectif pléthorique de Forest n'a fini que 16e de Premier League. Autant dire que cet été, il fallait améliorer la qualité du recrutement. Nuno Tavares (Arsenal et OM), Ibrahim Sangaré (PSV) ou Divock Origi (Milan AC) sont notamment venus garnir l'effectif de Steve Cooper. Forest a aussi misé sur Benfica pour se renforcer mais la mission a été inachevée. Seul le gardien Odysseas Vlachodimos est arrivé, un joueur qui n'entrait plus dans les plans des Lisboètes.

Nottingham Forest a mis 65ME sur la table pour rien

En plus du portier grec, le club anglais avait misé sur le défenseur central brésilien Morato et sur le milieu défensif portugais Florentino Luis. Selon le média portugais Record, Forest donnait 30 millions d'euros pour Morato et près de 35 millions d'euros pour Luis. Cela fait à peu près 65 millions d'euros pour les deux hommes. Benfica devait logiquement céder, si et seulement si un autre élément de l'équipe n'avait pas rapporté autant à lui seul : Gonçalo Ramos.

L'attaquant portugais a été cédé 65 millions d'euros + 15 millions d'euros de bonus au PSG. Un transfert nécessaire aux comptes de Benfica et qui a permis ensuite de résister pour les autres joueurs de l'équipe. « Dans le cas de Gonçalo, ce n'est qu'avec une vente que nous pouvions empêcher les départs de (David) Neres, Morato, Florentino et (Petar) Musa. La vente de Goncalo Ramos nous permet d'atteindre la fin de l'été sans avoir à vendre plus de joueurs. Et c’est cette stratégie que nous avons utilisée. Cela signifie que nous n’avons plus besoin de vendre », reconnaissait le directeur sportif Rui Costa, plutôt reconnaissant envers le PSG. Il ne devait pas en être de même pour Nottingham Forest...