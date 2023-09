Le PSG tout proche de réaliser un gros coup

A 17 ans, Warren Zaire-Emery ne cesse d'impressionner avec le PSG. Titulaire solide depuis le début de saison, le jeune milieu parisien est déjà vu comme l'une des grosses valeurs marchandes de l'effectif. Mais, pas question pour le PSG de lâcher ce prodige.

La pression d'un premier classique comme titulaire n'a pas semblé le gêner plus que cela. Warren Zaire-Emery a encore livré une prestation solide dimanche soir contre l'OM. Le jeune milieu du PSG a été dominateur dans l'entrejeu contre les Marseillais, affichant une détermination impressionnante. Preuve de sa grande confiance en soi, il est allé haranguer les supporters avec un mégaphone pour bien montrer qu'il était devenu un leader du vestiaire parisien. Un cador de 17 ans qui impressionne les observateurs et le PSG, faisant envie à bien des clubs en Europe. Cependant, le PSG ne fera pas de cadeaux pour Warren Zaire-Emery.

Alors que Manchester City avait tenté de négocier un échange entre Bernardo Silva et Zaire-Emery avec le PSG, le club parisien a pris ses dispositions pour éviter toute nouvelle menace pour son jeune joueur. Zaire-Emery compte désormais énormément dans le projet parisien et le PSG veut concrétiser cela par un contrat longue durée.

🔴🔵 Paris Saint-Germain are close to complete the agreement with Warren Zaïre Emery to extend his contract.



2006 born gem considered ‘perfect face of the project’. New deal considered now priority.



Swap deal in June was never considered despite links. He’s key player for PSG. pic.twitter.com/5M13kOGEBC