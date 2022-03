Le PSG recommande Pochettino à Manchester United

Dans : Mercato.

Par Nicolas Issner

Les dirigeants de Manchester United souhaitent faire passer un entretien à Mauricio Pochettino en vue de trouver leur nouvel entraîneur pour la saison prochaine. Le club mancunien se dit prêt à payer le départ de l'Argentin, encore sous contrat à Paris la saison prochaine.

A Manchester United, on a déjà passé la deuxième vitesse pour trouver le successeur de Ralf Rangnick. L’objectif est de nommer le nouvel entraîneur mancunien avant la fin mai et la fin de saison. En tête de liste, deux hommes se détachent du lot dont Mauricio Pochettino. L’entraîneur du Paris Saint-Germain, arrivé en janvier 2021, est sondé pour prendre la relève sur le banc de Manchester United, environ trois ans après son départ de la Premier League et de Tottenham. Selon les informations du Telegraph, la direction mancunienne souhaite rencontrer le tacticien argentin très prochainement durant la trêve internationale qui a commencé il y a quelques jours. Un moment choisi avec précaution puisqu’il s’agit de la dernière trêve avant la fin de saison où Manchester United et le PSG n’auront que le championnat à jouer. Dernièrement, c’est Erik Ten Hag qui a passé un entretien d’embauche avec MU, jugé satisfaisant. Julen Lopetegui et Luis Enrique sont, eux aussi, concernés pour un éventuel échange avec la direction mancunienne. Le temps presse outre-Manche alors que Manchester United n’est même pas certain de terminer dans le top 4 en Premier League. Cristiano Ronaldo devrait bien être contraint à ne pas disputer la C1, ce qui n'est plus arrivé depuis ses débuts au Sporting Lisbonne en 2002...

Un départ qui arrangerait MU et le PSG

