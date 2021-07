Le PSG fait le meilleur mercato, l’OM 9e

Dans : Mercato.

Un mois après son lancement, le marché des transferts entre dans une phase particulièrement active. Le PSG et l'OM se distinguent à leur avantage.

En France, cela bouge même plus que prévu puisque l’OM a frappé fort, mais le PSG a vraiment scotché tout le monde. Si le dossier Kylian Mbappé affole un peu en interne, l’attaquant français peut constater que ses dirigeants font tout pour monter la meilleure équipe d’Europe. Et même les observateurs étrangers, sont impressionnés par les bons coups réalisés par Leonardo. Le directeur sportif brésilien a réussi à faire venir pour zéro euro des joueurs comme Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos et Georginio Wijnaldum, sans compter l’achat d’Achraf Hakimi. Et pour le moment, aucun départ majeur n’est à compter chez les titulaires. Pour le média spécialisé ESPN, il était temps de faire un classement des meilleurs clubs sur ce mercato, et le PSG arrive loin devant en première place. « Le PSG a eu une amélioration évidente de son effectif, avec de l’expérience et du talent, et a comblé un gros manque avec Hakimi. C’est peut-être la meilleure opération car il a énormément apporté à l’Inter Milan », a souligné la chaîne américaine, pour qui le PSG devance Manchester United, qui a frappé fort en recrutant Jadon Sancho notamment.

Si le FC Barcelone prend la 5e place de classement avec les arrivées de Memphis Depay, Sergio Aguero, Emerson Royal et Eric Garcia notamment, l’OM se distingue également avec la 9e place. Le travail de Pablo Longoria a été souligné dans la cascade de recrues, et notamment l’arrivée de Gerson qui provoque l’enthousiasme. Sans compter les venues de paris à faible risque ou sous la forme de prêt, comme De La Fuente, Ünder, Saliba ou Guendouzi. Ce n’est pas si fréquent pour être souligné, mais le marché des transferts des clubs français est regardé dans le monde du football cet été.