La FIFA prête à chambouler le mercato avec cette mesure choc !

En raison de la pandémie de coronavirus qui touche actuellement le monde, les championnats européens sont à l’arrêt et pour l’heure, il est impossible de savoir quand ils reprendront.

Cela a d’ores et déjà un impact fort sur la santé économique des clubs et sur les salaires des joueurs. Mais dans les semaines à venir, c’est le mercato estival qui pourrait bien être chamboulé par le coronavirus puisque pour l’ensemble des clubs et des ligues, il est assez improbable d’imaginer un mercato estival à cheval sur la saison en cours. Raison pour laquelle, à en croire les informations communiquées par le journal L’Equipe, la FIFA songe à chambouler comme jamais les dates du mercato estival. Le quotidien national rapporte que la fédération internationale pourrait décider que le mercato d’été démarrera dans chaque pays le jour de la fin de son championnat et s’achèvera, dans tous les cas et pour tous les pays européens… le 31 décembre 2020.

Une mesure choc qui permettrait toutefois à chaque club et à chaque championnat d’organiser la suite de la saison avec le plus de souplesse possible. Par effet domino, le mercato hivernal serait ainsi fusionné avec le mercato d’été dans un seul et unique mercato de plusieurs mois. Par ailleurs, la FIFA va recommander de prolonger les contrats des joueurs et des entraîneurs arrivant à échéance au 30 uin prochain juqu’à la fin des saisons domestiques. « Tout le monde est d'accord avec cette idée de bon sens. À commencer par Philippe Piat, le président de la FIFPro, le syndicat mondial des joueurs » indique le quotidien national. Enfin, la FIFA devrait officiellement demander aux joueurs, dans les prochains jours, d’accepter une baisse significative de leur salaire à hauteur de 50 % afin de préserver la santé économique des clubs en cette période de crise sans précédent.