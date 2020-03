Coronavirus : Le Barça passe aussi au chômage partiel...

Dans : Liga.

Face à la pandémie de coronavirus qui touche actuellement le monde entier, les clubs de football doivent s'adapter.

À l’image des entreprises plus classiques, qui doivent faire face au confinement en vigueur un peu partout à travers la planète, les formations européennes ont dû prendre des décisions drastiques. En Ligue 1, les grands clubs comme l’OL, l’OM ou le PSG ont notamment passé leurs salariés en chômage partiel. Et ce jeudi soir, le FC Barcelone s’est lui aussi résolu à cette solution, même si les négociations entre les dirigeants et les joueurs ont été tendues ces derniers jours…

« Il s’agit essentiellement d’une réduction de la durée du travail, imposée par les circonstances et les mesures de protection mises en œuvre, et, par conséquent, de la réduction proportionnelle des rémunérations prévues dans les contrats respectifs. Mesures que le club souhaite appliquer en suivant scrupuleusement la réglementation formelle du travail, selon les critères de proportionnalité, et surtout d’équité, et avec pour seul objectif la reprise de l’activité du club dans les meilleurs délais », a expliqué le Barça dans un communiqué. Face à la suspension de la Liga et de la Ligue des Champions, le FCB va donc tenter de limiter la perte financière en cette période de crise sanitaire. Mais cette baisse générale des salaires doit encore être validée par le Tribunal de Catalogne.