La déclaration énigmatique d'Eden Hazard sur son avenir

Toujours sans club depuis son départ du Real Madrid, Eden Hazard ne semble pas être pressé de rejoindre les terrains. Sa dernière déclaration laisse même présager une fin de carrière.

Libre de tout contrat, Eden Hazard était clairement l'un des bons coups à tenter lors de ce mercato estival. Pourtant, le Belge est toujours sans club. S'il était annoncé proche de retourner au LOSC, le joueur de 32 ans se dirige plus vers une retraite comme il l'a laissé entendre durant un entretien avec Believe dans le cadre d'un documentaire. « Petit à petit, il est temps de profiter de la vie avec ma famille et mes amis. Boire quelques bières Jupiler. Je serai toujours fan des Diables Rouges et du beau football. J’ai toujours porté ce brassard de capitaine avec beaucoup d’honneur » a avoué l'ancien prodige de Chelsea dont la fin de carrière est un gâchis.