L'OM et le PSG se battent pour un Brésilien de Premier League

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Auteur d’une belle saison avec Fulham, Andreas Pereira attire les convoitises lors de ce mercato estival. En plus de l’OM, le PSG est également intéressé par le milieu offensif brésilien de 28 ans.

Après avoir mis la main sur Joao Neves et prochainement Désiré Doué, le Paris Saint-Germain souhaite encore se renforcer d’ici la fin du mercato. Dans le secteur offensif, Luis Enrique ne dirait pas non à un joueur créatif de plus et dans cette optique, une rumeur totalement inattendue fait ce mardi son apparition, celle menant à Andreas Pereira. A en croire les informations du média brésilien Terra, le club de la capitale fait partie des écuries intéressées par l’international brésilien de 28 ans, qui sort d’une saison plutôt aboutie sous les couleurs de Fulham en Premier League avec 3 buts et 9 passes décisives en 44 matchs disputés toutes compétitions confondues.

Milieu offensif de préférence dans l’axe, le natif de Duffel peut également évoluer sur un côté et son profil semble plaire à Luis Enrique, qui a bien compris qu’il n’aurait certainement pas Nico Williams ni Khvicha Kvaratskhelia à ce poste pour remplacer Kylian Mbappé. Le PSG va néanmoins devoir se battre avec un autre club français pour Andreas Pereira car l’ancien meneur de jeu de Manchester United suscite également la convoitise de l’Olympique de Marseille. Intéressé depuis le début du mercato, le club olympien est toujours sur les rangs et à l’affût dans le dossier Pereira selon le média spécialisé.

L'OM et le PSG surveillent Andreas Pereira

Avec la signature désormais officielle de Valentin Carboni en provenance de l’Inter Milan sous forme de prêt avec une option d’achat à 36 ME, on pouvait penser que l’OM va se retirer des discussions pour Andreas Pereira, à moins que Marseille s’intéresse aussi au Brésilien pour évoluer sur un côté. Lundi, Marseille a finalisé la signature d’Elye Wahi au poste de numéro neuf, mais Roberto De Zerbi recherche encore un joueur pour occuper le couloir gauche de son attaque. La question est maintenant de savoir si l’OM et le PSG feront le forcing pour s’attacher les services d’Andreas Pereira ou si cette piste tombera à l’eau face à la volonté affichée de Fulham de conserver son meneur de jeu, sous contrat jusqu’en 2026.