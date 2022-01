L'OL libère Marcelo, Bordeaux fonce dessus !

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Après six mois au placard en National 2, qu’il a pris avec un large sourire, Marcelo a été libéré de son contrat à l’Olympique Lyonnais.

Le défenseur brésilien a eu des touches pour un retour en Turquie ces dernières semaines, mais il se plait en France, et pourrait même être le fameux défenseur central que recherchent tant les Girondins de Bordeaux au mercato. Le club aquitain a décidé de mettre à l’écart le plus gros salaire de l’équipe, Laurent Koscielny, et cherche un joueur capable de solidifier une arrière-garde en souffrance. Egalement poussé vers la sortie, Edson Mexer a refusé un prêt en Turquie, qui ne lui donnait aucune visibilité sur la suite de sa carrière. Le départ du Mozambicain s’annonce décisif en vue du recrutement, mais Bordeaux est persuadé qu’il peut encore fait un joli coup dans les prochains jours. Ce ne sera pas Alvaro Gonzalez, qui ne veut pas quitter l’OM à moins d’avoir une belle offre d’un club ambitieux. Pablo Longoria est parti pour se casser les dents sur ce dossier, même si rien n’est fini.

Marcelo, Nunez ou Caceres à Bordeaux

Résultat, Bordeaux s’est tourné tout récemment vers Marcelo, qui est donc libre de s’engager où bon lui semble, même si le défenseur central manque clairement de rythme après six mois sans jouer en Ligue 1. Son profil est jugé comme parfait par rapport aux besoin du club au scapulaire. Une fois encore, la question du salaire risque d’être cruciale, même si le mariage pourrait se faire afin d’aider l’opération maintien des Girondins. D’autres pistes sont à l’étude à Bordeaux, avec notamment le joueur de Bilbao Unai Nunez ou celui de Cagliari Martin Caceres, signe que Gérard Lopez a très envie de faire au moins un dernier coup en défense d’ici le 31 janvier.