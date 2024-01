L'OL fonce sur Matic, pas si vite, l'OM débarque ‍!

Dans : Mercato.

Par Hadrien Rivayrand

Plus les heures passent et plus Nemanja Matic semble s'éloigner du Stade Rennais. Le Serbe pourrait néanmoins rester en Ligue 1 et possède les deux Olympiques à ses trousses.

L'été dernier, le Stade Rennais réalisait un joli coup en signant Nemanja Matic en provenance de la Roma. L'ancien joueur de Chelsea devait apporter son expérience dans le projet breton. Mais voilà, rien ne va plus entre le joueur de 35 ans et le Stade Rennais. La raison selon Ouest France, le fait d'avoir été déçu que ses enfants n’aient pas bénéficié de l’accompagnement scolaire qu’il voulait en signant en Bretagne. Son désir est désormais de partir. Heureusement pour lui, il ne manque pas de prétendants, notamment en Ligue 1.

Matic a deux belles portes de sortie

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Universal Twenty Two (@universalsg_)

Le média français précise ces dernières heures que deux clubs sont très chauds à l'idée de recruter Matic : l'OL et l'OM. Les Gones sont apparemment les plus avancés dans le dossier et veulent boucler le deal le plus rapidement possible. Marseille est quant à lui venu aux renseignements et garde un oeil très attentif au dossier. Pour recruter le Serbe, Rennes attend deux millions d'euros. Il faudra également pouvoir s'aligner sur le salaire que touche Matic, à savoir 3 millions d'euros. Ouest France précise que le dossier Matic est une priorité pour la direction rennaise, qui veut régler les choses au plus vite, que l'issue soit positive ou négative. Pour les deux Olympiques, il sera aussi question de régler rapidement les dossiers. L'arrivée d'un joueur comme Matic pourrait faire la différence, surtout dans deux équipes qui connaissent pas mal de difficultés dans l'entrejeu et qui ne manqueront pas de défis au cours de cette nouvelle année 2024. Réponse très prochainement donc, alors que la reprise pointe le bout de son nez.