L'OL et Rennes à la lutte pour un braquage en L2

Par Marc Verti

L'OL et Rennes s'activent toujours sur le mercato et lorgnent un solide latéral de Ligue 2. Un duel s'annonce entre les deux clubs pour l'attirer.



La saison dernière, le latéral droit qui a crevé l'écran en Ligue 1 était Jonathan Clauss. Régulier durant toute la saison avec le RC Lens, il a même atteint l'Équipe de France avant de signer cet été avec l'OM. Mais un autre joueur était également considéré comme l'une des révélations du championnat de France. Fabien Centonze, défenseur du FC Metz. En 16 rencontres, le défenseur de 26 ans avait inscrit 4 buts et délivré 1 passe décisive, tout en multipliant les courses et un bon apport offensif durant la première moitié de saison. Mais suite à une blessure, sa progression a été freinée. Aujourd'hui, Metz est en Ligue 2 et Centonze est de nouveau en pleine forme. De quoi faire réagir plusieurs grands clubs français comme l'OL et Rennes qui semblent être intéressés par son profil selon les informations de Foot Mercato.

Vers un duel OL-Rennes pour Centonze ?

Évalué à 7 millions d'euros par le site Transfermarkt, Fabien Centonze apparaît comme la bonne affaire du mercato estival. Et forcément, Rennes et l'OL qui cherchent à se renforcer sur ce secteur de jeu ne veulent pas laisser passer cette chance. Les deux clubs vont se livrer une bataille financière afin d'attirer l'ancien joueur de Lens. Chacun a des arguments valables, mais les Bretons ont l'avantage de jouer une coupe d'Europe, tandis que Lyon est en train de monter un projet séduisant. Reste à savoir quelle sera la décision du polyvalent Fabien Centonze sachant que le FC Metz ne devrait pas le retenir en Ligue 2. Attention toutefois à l'Atletico Madrid et Villarreal puisque le média français précise également que les deux cadors espagnols suivent de près la situation du natif de Voiron.