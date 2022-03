L’OL et l’OM bataillent pour un international marocain

Dans : Mercato.

Par Eric Bethsy

Souvent à la lutte sur le marché des transferts, Lyon et Marseille se retrouvent de nouveau sur une piste commune. Les deux Olympiques font partie des nombreux prétendants de Romain Saïss, le défenseur central en fin de contrat à Wolverhampton.

Cet été encore, les joueurs libres seront probablement les plus sollicités. Beaucoup de clubs subissent toujours les effets économiques de la crise sanitaire et privilégient des opérations sans indemnité de transfert. C’est l’une des raisons pour lesquelles Romain Saïss (32 ans) a tant de courtisans prêts à l’accueillir pour la saison prochaine. Le défenseur central ou milieu défensif arrive à la fin de son contrat à Wolverhampton, qui lui a transmis une offre de prolongation.

En un geste, Saïss a changé le tournant du match. Il nous a évité le drame et nous a permis de continuer à rêver.

Merci ❤️

pic.twitter.com/as4uklSJPB — Chroniques de l’Atlas 🦁 (@ChroniquesAtlas) March 25, 2022

Mais l’international marocain, décisif lors du barrage aller du Mondial 2022 contre la RD Congo (1-1) jeudi, préfère attendre avant de donner sa réponse. Romain Saïss n’a aucun intérêt à se précipiter, lui dont les bonnes performances attirent du beau monde sur le marché des transferts. Le Betis Séville et Villarreal en Espagne, Wolfsburg en Allemagne, des formations en Turquie… Les clubs intéressés viennent de partout, et notamment de France. Selon les informations du journal L’Equipe, la situation contractuelle et l’expérience de Romain Saïss plaisent au Stade Rennais, à Strasbourg et aux deux Olympiques.

On sait que Lyon devra peut-être compenser le départ de Jason Denayer en fin de contrat, voire celui de Jérôme Boateng qui ne répond pas aux attentes. Tandis qu’à Marseille, la polyvalence de l’ancien Angevin intéresse sûrement l’entraîneur Jorge Sampaoli. Reste à savoir quel sera le choix de Romain Saïss, qui n’a laissé aucun indice au quotidien sportif. « Je prends beaucoup de plaisir en Premier League mais je ne ferme aucune porte, a-t-il confié. Je verrai le projet le plus intéressant ici ou ailleurs. » Une qualification en Ligue des Champions pourrait par exemple faire pencher la balance.