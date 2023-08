L’Arabie Saoudite radine, De Laurentiis chambre à mort

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

L'Arabie Saoudite fait le forcing pour récupérer Victor Osimhen, et malgré des sommes folles, Naples rigole du montant proposé.

Président dur en affaire et à la langue bien pendue, Aurelio De Laurentiis n’a jamais déclaré un seul joueur intransférable lors d'un mercato. Tout a un prix pour le président du Napoli, qui pense aussi bien à ses comptes qu’à son entraineur quand il s’active pendant le mercato. Si les tifosis auraient du mal à digérer le départ de Victor Osimhen, le club de la Campanie écoute tout de même les offres. Le PSG s’est fait repousser à plusieurs reprises avec ses propositions sous les 100 millions d’euros. Et l’Arabie Saoudite n’a pas beaucoup plus de succès malgré ses efforts financiers.

Ça fait cher la chaussure

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par SSC Napoli (@officialsscnapoli)

Le nouveau riche du football mondial vient d’offrir 120 ME à Naples pour le transfert de l’ancien lillois, avec un salaire de 50 ME par an pendant trois saisons au joueur du Nigéria. Une offre directement rejetée par De Laurentiis, informe la presse espagnole. Cette dernière se fait l’écho d’une phrase assassine de la part du président de Naples : « Avec ça, ils n’achèteront même pas une de ses chaussures ». Une sortie habituelle pour le truculent dirigeant italien, habitué à chambrer ses homologues dans les tractations, pour obtenir plus. Al-Hilal pourrait donc revenir à la charge avec une offre à 140 millions d’euros. Il reste à savoir si cela sera suffisant pour s’offrir un peu plus que les chaussures de Victor Osimhen, qui serait lui prêt à se laisser tenter par un avenir en Arabie saoudite. Naples a en tout cas laissé filtrer qu’un transfert ne serait envisagé que si les Saoudiens mettaient 180 millions d’euros sur la table.