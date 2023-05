L’Arabie Saoudite offre 16 millions d’euros à Hugo Lloris

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Après s’être offert les services de Cristiano Ronaldo et en attendant possiblement Lionel Messi, l’Arabie Saoudite continue de draguer les plus grands joueurs de la planète et s'attaque maintenant à Hugo Lloris.

En fin de contrat avec Tottenham en juin 2024, Hugo Lloris fait lui aussi rêver l’Arabie Saoudite. A en croire les informations du Times, l’ancien capitaine de l’Equipe de France a reçu une proposition colossale de la part de la Saudi Pro League dans l’optique de l’été prochain. En rejoignant l’Arabie Saoudite, l’actuel gardien des Spurs pourrait tripler son salaire. Tandis qu’il perçoit actuellement légèrement plus de 5 millions d’euros par an, l’Arabie Saoudite lui propose des émoluments colossaux à hauteur de 16 millions d’euros annuels.

Une proposition de nature à faire réfléchir Hugo Lloris mais à 36 ans, l’ancien capitaine historique de l’Equipe de France ne veut pas se précipiter. En effet, le média rappelle que Lloris a encore un an de contrat avec Tottenham et pour l’heure, il souhaite attendre avant de prendre une décision. L’ancien gardien de l’Olympique Lyonnais doit s’entretenir avec son président Daniel Levy afin de savoir qui sera le prochain entraîneur de Tottenham, Antonio Conte ayant été remplacé par des entraîneurs intérimaires en cette fin de saison.

Lloris ne sait pas encore s'il va rester à Tottenham

Selon le rendez-vous avec son président, Hugo Lloris pourrait ensuite prendre la décision de partir ou de rester. Notons par ailleurs que selon le Telegraph, l’Arabie Saoudite n’est pas la seule destination possible pour Hugo Lloris, courtisé par des clubs en Europe dont l’identité n’a en revanche pas filtré. Ces dernières semaines, un potentiel retour en France avait timidement été évoqué, notamment dans son club formateur de l’OGC Nice. Reste maintenant à voir ce que privilégiera Hugo Lloris pour la suite de sa carrière : la compétitivité sportive en restant en Premier League, le choix du cœur en revenant en France ou l’aspect financier avec l’Arabie Saoudite.