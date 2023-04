Cinq buts en 20 minutes, Lloris a eu honte

Dans : Premier League.

Par Guillaume Conte

Tottenham a explosé en vol, et Hugo Lloris a tenu à prendre la parole après la défaite 6-1 sur le terrain de Newcastle ce dimanche.

A la lutte pour les places en Ligue des Champions, Tottenham a explosé en vol sur le terrain de Newcastle, s’inclinant 6-1 sans jamais avoir été une seule seconde dans le match. Une performance indigne qui va avoir des conséquences, puisque les Spurs comptent désormais six points de retard sur Manchester United par exemple, avec deux matchs en plus qui plus est. Mais la copie rendue à Newcastle risque de faire parler pendant longtemps et Hugo Lloris, pas plus inspiré que ses coéquipiers, n’a pas tenu à se chercher d’excuses. Pour le gardien tricolore, ce genre de performance est inqualifiable et génère forcément un peu de honte.

« C'est très embarrassant. La première chose à faire est sans doute de présenter des excuses aux supporters qui se sont déplacés et à ceux qui ont regardé le match. Il est évident que nous n'avons pas montré un beau visage aujourd'hui. Nous n'avons pas pu rivaliser avec les joueurs de Newcastle. Nous avons été dominés dans tous les aspects du jeu. Nous avons complètement raté la première partie de la rencontre... La deuxième période est une autre histoire. Mais c'est vraiment douloureux. Il ne s'agit même pas de parler de tactique, c'est juste que nous n'avons pas pu nous battre. Il y a eu un manque de fierté. Encaisser cinq buts en 20 minutes… », a expliqué sur Sky Sports le gardien de Tottenham, pour qui il n’y a pas de débat tactique ou technique, mais simplement une différence d’envie et de réalisme sur ce match à sens unique.