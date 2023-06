Kim Min-Jae a choisi son club, le PSG en pleurs

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Très convoité au mercato, le défenseur coréen Kim Min-Jae va quitter Naples. Plusieurs formations anglaises, le PSG ou encore le Bayern Munich se sont portés candidats pour cet été. Mais, selon Foot Mercato, les Bavarois ont décroché le jackpot.

Naples a connu une saison de rêve avec son premier titre de champion d'Italie en 33 ans et le mercato estival y est pour beaucoup. Les Napolitains ont fait des coups en or avec le Géorgien Kvaratskhelia mais aussi le défenseur sud-coréen Kim Min-Jae. Arrivé l'été dernier de Fenerbahçe contre 20 millions d'euros, il a vite rentabilisé son prix de transfert. Très solide sur l'homme et performant dans l'anticipation, il a mis l'Italie à genoux pendant l'espace d'une saison. De quoi affoler le marché européen pour cet été. Naples et son président Aurelio De Laurentiis avaient peu d'espoirs de le conserver mais encore fallait-il déterminer sa future destination.

Le Bayern a convaincu Kim Min-Jae !

Le Coréen avait l'embarras du choix cet été avec les formations anglaises de Manchester United, Liverpool, Chelsea et Newcastle, le PSG ainsi que le Bayern Munich. Arrivé sur le tard, le club allemand n'a pas été défavorisé sur le coup car il devrait signer le joueur dans les prochains jours. C'est ce qu'a révélé Foot Mercato ce samedi soir.

Un contrat longue durée et un salaire de 10 millions d'euros net attendent le Coréen dans son nouveau club ! https://t.co/vodvE9uEW7 — Foot Mercato (@footmercato) June 17, 2023

Selon les informations du média, Kim Min-Jae a choisi de rejoindre le Bayern Munich. Les Bavarois vont payer la clause libératoire du défenseur fixée à 47 millions d'euros par Naples. Kim Min-Jae aura un beau contrat de plusieurs années en Allemagne. Si la durée reste à déterminer, on connaît déjà sa future rémunération : 10 millions d'euros nets annuels. Financièrement comme sportivement, il va connaître une belle évolution de carrière à 26 ans. Pour le PSG notamment, ce sera peut-être l'occasion d'accentuer la pression sur le Bayern pour Lucas Hernandez, désormais menacé par un sérieux concurrent.