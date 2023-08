Kane ou Mbappé, l'énorme coup de poker du Real

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Le Real Madrid a refusé de mettre le paquet sur Harry Kane, que Carlo Ancelotti réclamait ces dernières semaines. Florentino Pérez veut tout mettre pour avoir Kylian Mbappé, quitte à jouer un jeu dangereux pour son équipe.

Derrière son apparente placidité, Carlo Ancelotti bouillonne. L’entraineur italien du Real Madrid connait trop bien la machine pour se plaindre publiquement, mais la préparation effectuée par son équipe ne le rassure pas totalement. Même s’il a certifié devant la presse qu’il avait une équipe capable de gagner tous les trophées et que sa force offensive restait de premier choix, en coulisses, le message en interne serait totalement différent. Après l’avoir déjà confié au début du mercato, le Mister a cette fois-ci fait comprendre clairement à Florentino Pérez, qu’il lui fallait un attaque de premier choix pour remplacer Karim Benzema.

Bien évidemment, tous les regards se tournent vers Kylian Mbappé, qui est en grand froid avec le Paris SG, et rêve de rejoindre la Maison Blanche, dans un an au pire, ou cet été si jamais les planètes devaient s’aligner. Mais ce dossier n’a rien de certain, et c’est pourquoi Carlo Ancelotti a demandé il y a quelques semaines à son président de foncer sur Harry Kane pour avoir un joueur de pointe de stature internationale, et qui serait complémentaire avec Mbappé si ce dernier venait à signer également. Mais cette demande a été refusée par la direction merengue, annonce Marca, pour qui le Real Madrid envisage de tout mettre en fin de mercato afin de faire venir le joueur du PSG.

Florentino Pérez obsédé par Mbappé

Un pari risqué car, si Paris décidait de conserver son attaquant pour une saison encore, le Real Madrid se présenterait avec une attaque considérée comme un peu juste pour viser le titre en Liga et en Ligue des Champions. Un vrai coup de poker signé Florentino Pérez, pour qui l’obsession pour Kylian Mbappé pourrait encore une fois lui jouer des tours. Et provoquer la colère froide d’un Carlo Ancelotti qui masque bien son jeu en public, mais entend bien avoir les moyens de ses ambitions pour ce qui devrait être sa dernière saison au Real Madrid.

De son côté, le Paris SG pourrait voir cette mise en retrait du dossier Harry Kane comme une bonne nouvelle, puisque cela permet au Real de conserver plus d’argent pour se payer l’ancien monégasque. Nasser Al-Khelaïfi rêve toujours d’un gros transfert pour marquer le coup, et espère récupérer 200 millions d’euros dans cette transaction. Ce sera compliqué, sachant que ce montant est plutôt celui que réserve le Real Madrid pour le transfert ET la prime à la signature du joueur français.