Varane annonce son départ de Manchester United

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Très décevant chez les Red Devils, Raphaël Varane n’a pas vraiment réussi à stabiliser la défense de Manchester United dans ses trois années à Old Trafford.

Loin d’être le métronome qu’il était au Real Madrid, le défenseur central a moins joué, principalement en raison de blessures, et va logiquement quitter le club anglais. Il l’a annoncé lui-même sur les réseaux sociaux de Manchester United, remerciant le club et ses supporters pour leur soutien. Il reste à savoir ce qu’il adviendra du champion du monde 2018, qui semble avoir du mal à se motiver pour terminer sa carrière, lui qui a annoncé sa retraite international en 2022, alors qu’il n’avait que 30 ans. Pour le moment, aucune indication n’est donnée sur son prochain club mais le journaliste Ben Jacobs évoque des pistes en Arabie Saoudite, avec qui le clan du joueur est en discussions depuis un an.