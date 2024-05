Ça bouge pour Mikautadze, l’OL et l’OM en difficulté

Dans : Mercato.

Auteur d’une excellente demi-saison à Metz, Georges Mikautadze intéresse du beau monde sur le marché des transferts. De nombreuses écuries de Ligue 1 comme Lyon et Marseille se tiennent à l’affût pour l’attaquant prêté par l’Ajax Amsterdam. Mais l’arrivée d’un nouveau courtisan va mettre les deux Olympiques en difficulté sur cette piste.

Sauf improbable rebondissement lors de la dernière journée, Metz disputera les barrages pour éviter la descente en Ligue 2. On pourrait presque parler d’une satisfaction pour les Grenats qui n’auraient sans doute pas eu cette opportunité sans l’excellente demi-saison de Georges Mikautadze. L’attaquant prêté par l’Ajax Amsterdam en janvier dernier a porté le promu à bout de bras. Ses 13 buts et 4 passes décisives en seulement 19 matchs montrent la redoutable efficacité de l’international géorgien.

Compte tenu de ses performances, Metz va sûrement lever l’option d’achat de son prêt fixée à 10 millions d’euros, pour ensuite le revendre avec une plus-value importante. Reste à savoir où évoluera Georges Mikautadze la saison prochaine. On pourrait bien le revoir en Ligue 1 où plusieurs équipes se tiennent à l’affût. L’Olympique de Marseille fait partie de ses courtisans, tout comme l’Olympique Lyonnais, son club formateur, et le Stade Rennais dont on connaît la capacité à attirer les talents de notre championnat. Mais les écuries citées viennent d’apprendre une mauvaise nouvelle sur ce dossier.

Le successeur de Ben Yedder ?

Selon le journaliste néerlandais Jurriaan van Wessem, l’AS Monaco espère aussi recruter le Messin. Le club de la Principauté le considère comme un potentiel successeur de Wissam Ben Yedder, dont le départ en fin de contrat cet été se dessine. Prêt à inclure son attaquant Myron Boadu dans la transaction, l’actuel deuxième de Ligue 1 représente une destination séduisante. Les Monégasques ont les moyens de lui offrir un salaire confortable et la chance de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Il sera difficile de faire mieux.