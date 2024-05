Grosse annonce en vue pour l’avenir de Cristiano Ronaldo

Joueur d'Al Nassr depuis le 1er janvier 2023, Cristiano Ronaldo a influencé beaucoup d'autres de ses compères à rejoindre l'Arabie saoudite. Ses dirigeants songent à prolonger son contrat à l'aube du renouvellement des droits TV.

À 39 ans, Cristiano Ronaldo est toujours aussi performant. L'attaquant portugais a inscrit 42 buts cette saison et a délivré 12 passes décisives avec Al Nassr. Des statistiques impressionnantes, mais insuffisantes pour remporter la Saudi League puisque le club d'Al Hilal a complètement écrasé la concurrence. CR7 est sous contrat jusqu'en juin 2025 avec le club de Riyad et sera donc libre lors du mercato estival suivant. Il ne lui reste donc plus qu'une saison pour tenter de remporter le championnat et pourquoi pas la Ligue des Champions asiatique, qu'il disputera la saison prochaine. Malgré quelques polémiques, les dirigeants saoudiens semblent satisfaits de l'apport de l'ancien joueur du Real Madrid. À en croire les renseignements de Ben Jacobs, Al Nassr souhaite prolonger le contrat du quintuple Ballon d'Or d'une saison supplémentaire, soit jusqu'en juin 2026.

Cristiano Ronaldo hasn't ruled out extending his Al-Nassr contract until 2026. Current deal expires in 2025, by which time he'll be 40.



Dealmakers keen to keep him longer. TV rights renewals come up in 2025 and having Ronaldo as part of the next cycle is seen as important.🇵🇹 pic.twitter.com/P21WnQXkP5