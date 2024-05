Les Etats-Unis c'est pas l'Arabie Saoudite, Olivier Giroud confirme

Dans : Mercato.

C’est désormais officiel, Olivier Giroud va quitter l’AC Milan à la fin de la saison et va rejoindre la MLS, où un contrat d’un an plus une seconde année en option l’attend à Los Angeles.

En fin de contrat avec l’AC Milan au mois de juin, Olivier Giroud va quitter le club lombard et le football européen par la même occasion. Malgré la volonté de sa direction de le prolonger d’une saison, l’international français va découvrir un nouveau football en s’engageant en faveur de Los Angeles en Major League Soccer, aux Etats-Unis. Un choix de vie pour l’ancien attaquant de Chelsea et d’Arsenal, qui souhaitait découvrir un nouveau football et un nouveau continent pour la fin de sa carrière. En MLS, il va notamment retrouver son grand ami Hugo Lloris, qui évolue lui aussi à Los Angeles. Ce choix d’Olivier Giroud n’a en revanche pas été motivé par l’argent selon L’Equipe, qui dévoile les coulisses de ce transfert et qui révèle qu’en quittant l’AC Milan pour Los Angeles, le buteur de l’Equipe de France ne va pas obtenir un meilleur salaire.

Le quotidien national dévoile que de l’autre côté de l’Atlantique, Olivier Giroud va percevoir un salaire de 3 millions d’euros bruts par an, soit environ 250.000 euros par mois. Des émoluments assez proches de ceux qu’il percevait à l’AC Milan. La différence se situe au niveau des années de contrat car l’AC Milan lui proposait une prolongation d’un an jusqu’en 2025 tandis que Los Angeles lui a offert un contrat d’un an plus une seconde année en option qui pourrait l’amener jusqu’en 2026, lorsqu’il aura 40 ans. Des conditions bien loin de ce que proposent les clubs d'Arabie Saoudite, qui font des ponts d'or aux internationaux en fin de carrière, avec des salaires dépassant largement les 10 millions d'euros par an sur plusieurs dossiers.

Avant de rejoindre la MLS, Olivier Giroud a néanmoins une ultime mission à accomplir en Equipe de France à l’occasion de l’Euro, qu’il disputera à coup sûr puisqu’il figurera dans la liste communiquée jeudi par Didier Deschamps. Il y a en revanche fort à parier qu’il s’agira de la dernière compétition internationale du meilleur buteur de l’histoire des Bleus.