Le Real perd enfin une bataille, le PSG jubile

L'été prochain, le Real Madrid devrait vivre une intersaison riche en mouvements. Déjà, le club merengue s'apprête à dérouler le tapis rouge à Kylian Mbappé. Mais en ce qui concerne le contingent de Ligue 1, cela devrait s'arrêter là.

Le Real Madrid jouera une nouvelle finale de Ligue des champions. Ce sera le 1er juin prochain face au Borussia Dortmund. Les espoirs sont donc grands pour décrocher un 15e titre dans la compétition. Ensuite, les champions d'Espagne pourront enfin se projeter sur leur mercato. On sait déjà que les Madrilènes vont accueillir Kylian Mbappé libre de tout contrat. Cependant, il faudra aligner les millions concernant son salaire et sa prime à la signature. Aussi, d'autres postes importants seront à renforcer. Et Florentino Pérez n'est pas du genre à laisser passer une occasion, même s'il va certainement devoir rendre les armes sur un joueur qui le fait rêver.

La voie est libre pour Yoro

Le Real Madrid se prépare à perdre l'été prochain Nacho, qui est son capitaine. L'avenir de Luka Modric est aussi remis en question. Idem pour Ferland Mendy. L'un des chantiers prioritaires des Merengue sera la défense. Pour remplacer Nacho, le nom de Leny Yoro avait été évoqué. Mais selon les informations de La Ser, le Lillois ne signera pas au Real Madrid. Le LOSC demande énormément d'argent (près de 60 millions d'euros) et Florentino Pérez ne veut pas en donner autant. Le média rajoute que c'est Rafa Marin, prêté cette saison à Alaves, qui sera intégré dans l'effectif. La saison prochaine donc, la défense du Real Madrid sera composée de : Eder Militao, David Alaba, Antonio Rudiger, Dani Carvajal, Ferland Mendy, Fran García et Lucas Vázquez. Sachant qu'une arrivée d'Alphonso Davies est aussi une possibilité. Mais là-encore, le Real Madrid veut tenter de négocier au prix le plus bas. En tout cas, la non-venue de Leny Yoro et un départ potentiel de Ferland Mendy font les affaires du PSG. Le club de la capitale est intéressé par les deux joueurs et pourrait lui mettre le prix demandé.