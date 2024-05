Mercato ‍: Le Real sort une pépite, deux clubs français sont dessus

Dans : Mercato.

Par Adrien Barbet

À l'aube de la fin de la saison 2023/2024, les clubs réfléchissent d'ores et déjà aux plans pour le mercato estival. Une pépite du Real Madrid a tapé dans l'œil de deux équipes françaises.

Iker Bravo n'a pas encore totalement explosé. Formé au FC Barcelone, il a par la suite été recruté par le Bayer Leverkusen, qui a dans la foulée, prêté l'attaquant au Real Madrid pour deux ans. Le joueur de 19 ans a réalisé une saison convaincante avec les U19, sous les ordres d'Alvaro Arbeloa. Il a inscrit 17 buts en championnat et 3 en UEFA Youth League. Le club espagnol dispose d'une clause fixée à 10 millions d'euros pour le recruter. D'après les informations du journal AS, le Real Madrid hésite à lever cette option et aimerait essayer de faire baisser la somme. Pour le Bayer Leverkusen, l'augmentation de la cote d'Iker Bravo sur le marché des transferts est une aubaine, à quelques semaines de l'ouverture du mercato estival. Car le Stade Rennais mais aussi l'AS Monaco et d'autres clubs européens sont intéressés pour s'offrir les services de l'attaquant espagnol.

Rennes et Monaco pistent une pépite espagnole

Comme l'explique le journal espagnol, Rennes et Monaco sont sur le dossier. Les deux clubs ont connu une saison drastiquement différente. Le club du Rocher va faire son retour en Ligue des Champions, tandis que pour la première fois depuis 6 ans, les Rennais ne seront pas en Coupe d'Europe la saison prochaine. L'opportunité de recruter un grand talent plaît aux deux équipes de la Ligue 1 mais l'Udinese et l'Union Berlin sont également sur le coup. Iker Bravo ne semble pas rentrer dans les plans de Xabi Alonso pour la saison prochaine. Une vente est donc à prévoir. Si le Real Madrid ne décide pas de lever l'option d'achat dans le contrat du natif de Sant Cugat del Vallès, alors Rennes comme Monaco pourront passer à l'action, pour un joueur qui intéresse aussi d'autres clubs européens en vue de cet été.