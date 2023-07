Kane et Oshimen disent non, le PSG se jette sur le plan B ‍!

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain ne masque pas son jeu, lors de ce mercato les champions de France veulent recruter au moins un avant-centre de classe mondiale. Les pistes sont rares et elles se dérobent une à une comme l'an dernier.

Quelle que soit l'issue du dossier Kylian Mbappé, le PSG veut s'offrir au moins un numéro 9 capable de dynamiter les défenses de Ligue 1 et de Ligue des champions. En 2022, Luis Campos avait tenté, en vain, de faire venir Robert Lewandowski, et cela s'était terminé avec Hugo Ekitike. Cette année, le conseiller sportif de Nasser Al-Khelaifi a clairement laissé fuiter l'information qu'il avait deux stars sur ses tablettes, Victor Osimhen, qui a largement contribué à mener Naples au titre de champion d'Italie, et Harry Kane, le buteur anglais de Tottenham, lequel sera libre dans un an. Il ne reste donc plus qu'à négocier avec les joueurs et les clubs concernés. Et, pour Paris, c'est là que le drame commence.

Osimhen et Kane font rêver le PSG

Concernant Victor Osimhen, Aurelio de Laurentiis réclame 200 millions d'euros pour son buteur, et le président du Napoli a fait une offre de prolongation que le joueur semble proche d'accepter. Une bonne nouvelle pour Rudi Garcia qui est conscient que sans l'ancien Lillois son équipe ne sera plus réellement le favori dans la course au scudetto. Exit dont Osimhen. Pour Harry Kane, le Paris Saint-Germain doit composer avec la concurrence du Bayern Munich, qui se vante par la voix d'Uli Hoeness d'avoir un accord avec le joueur. Cependant, Daniel Levy veut conserver son attaquant vedette et surtout s'il doit se contraindre à vendre à Harry Kane, il le fera au plus offrant, ce qui laisse le PSG en course.

Dans le Telegraph, Matt Law, journaliste qui suit de près les Spurs, affirme que Kane n'a nullement l'intention de signer au Paris Saint-Germain. « Harry Kane n'a aucune envie de rejoindre le Paris Saint-Germain cet été, laissant Tottenham face à un duel direct avec le Bayern Munich pour garder l'attaquant. Le PSG a été fortement lié à Kane ces derniers jours, mais le Telegraph Sport a appris que le capitaine de l’équipe d’Angleterre refusera une approche du club français. Alors que les fans des Spurs seront ravis d'apprendre que Kane ne veut pas déménager en France dans cette fenêtre de transfert, cela ne fait pas les affaires de Tottenham puisque la guerre des enchères entre Paris et Munich n’aura pas lieu et le prix du joueur n’augmentera pas considérablement », indique le média anglais. Une autre piste qui s'écroule. Faute d'un plan A, Luis Campos n'aura donc pas d'autre choix que de se tourner vers un plan B.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par DV9 (@vlahovicdusan)

Ce plan B a un nom, c'est celui de Dusan Vlahovic, le buteur serbe de la Juventus. Même si quelques hurluberlus Ultras du PSG refusent que leur club recrute un attaquant qui a plusieurs fois affiché son patriotisme, le natif de Belgrade figure en bonne place sur les tablettes parisiennes. S'il sort d'une saison mitigée avec la Juventus, son passage à la Fiorentina avait été explosif avec 55 buts en 108 matchs. Une performance qui peut faire rêver le Paris Saint-Germain, même si pour cela Nasser Al-Khelaifi devra lâcher autour de 70 millions d'euros afin de récupérer l'attaquant de 23 ans qui est lié jusqu'en 2026 avec la Juventus.