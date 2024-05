Boudé par l'OL, ce défenseur fait rêver le Bayern et l'Inter

Dans : Mercato.

Par Mehdi Lunay

Depuis son départ de l'OL à l'été 2020, Oumar Solet a acquis une belle cote en Europe. Titulaire au Red Bull Salzbourg, le défenseur central français devrait s'en aller cet été. Les offres prestigieuses ne manquent pas.

Excellent club formateur en France et en Europe, l'OL utilise beaucoup de jeunes joueurs dans son groupe professionnel. Malheureusement, tous n'ont pas l'opportunité de faire carrière dans le Rhône comme ce fut le cas d'Oumar Solet. Recruté en 2018 à Laval, le jeune défenseur central n'a disputé que 4 matchs avec l'OL. S'il a connu une grave blessure aux ligaments croisés du genou en janvier 2020, il a surtout peiné à obtenir la confiance de ses entraîneurs lyonnais Bruno Génésio et Rudi Garcia. Tout profit pour un autre club féru de jeunes talents, le Red Bull Salzbourg. Le club autrichien l'a acquis pour 4,5 millions d'euros seulement en 2020.

Les clubs se bousculent pour le partant Solet

En 4 années autrichiennes, Solet a énormément progressé. Il est devenu un cadre inamovible de la défense de Salzbourg, en championnat comme en coupe d'Europe. Il a joué plusieurs fois la Ligue des champions, montrant une certaine solidité. Désormais, à 24 ans, il est temps de partir pour lui alors que son contrat expire en juin 2025. Selon Foot Mercato, les offres ne manquent pas en Europe. Deux poids lourds européens s'intéressent à lui : l'Inter Milan et le Bayern Munich.

🚨 🇫🇷🇦🇹

▪️ après 4 ans passés en Autriche, le défenseur central Oumar Solet va quitter le RB Salzsbourg

▪️ proche de rejoindre le Napoli et Lens cet hiver, l'ancien Lyonnais est très courtisé

▪️ le Bayern, Wolfsbourg, West Ham et l'AS Roma sont chaudshttps://t.co/0r4GiNEPUq pic.twitter.com/iGYodPSmCd — Sébastien Denis (@sebnonda) May 18, 2024

Les Intéristes ont déjà commencé les discussions avec son entourage pour un transfert cet été même si cela n'a pas encore abouti. Les Bavarois ont aussi coché son nom alors que Kim Min-Jae et Dayot Upamecano ont fortement déçu ces derniers mois. Ces deux clubs sont séduisants pour Solet mais une place de titulaire n'y est pas garanti. C'est différent chez les autres prétendants, moins puissants que l'Inter et le Bayern. Il y a Naples et la Roma en Italie, Wolfsburg en Allemagne, West Ham en Angleterre et enfin le RC Lens en Ligue 1 alors que Kevin Danso est annoncé sur le départ. Une belle bagarre s'annonce pour Solet, coté à 13 millions d'euros sur Transfermarkt. Il est loin le temps où Solet quittait l'OL avec peu de matchs professionnels au compteur...