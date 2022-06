Jordan Veretout, une bagarre à 15 millions entre l'OM et l'OL

Dans : Mercato.

Par Sébastien Veyrier

Les deux Olympiques sont dans la course pour arracher Jordan Veretout à la Roma. L’OM et l’OL ont dégainé leurs offres, mais aucun favori ne se dégage pour le moment. Seule avancée, les deux clubs savent combien l’opération va leur coûter !

Jordan Veretout peut passer des vacances tranquilles, il va avoir l’embarras du choix pour la saison prochaine ! Annoncé sur le départ de la Roma, le milieu défensif intéresse de nombreux clubs après s’être montré particulièrement influent en Serie A. L’OL et l’OM sont parmi les favoris et font tout pour convaincre les dirigeants de la Louve qui ne feront aucune concession dans ce dossier.

La Roma joue avec la concurrence OL/OM

Depuis le début des rumeurs concernant Jordan Veretout, l’Olympique de Marseille a une longueur d’avance. À la recherche d’un remplaçant pour Bouba Kamara, les Phocéens ont vite ciblé le profil du joueur formé au FC Nantes et les premiers contacts ont eu lieu assez tôt. Mais pour le moment rien n'avance car les dirigeants de la Roma demandent entre 10 et 15 millions d’euros pour le joueur de 29 ans en fin de contrat en juin 2024. Une somme jugée trop élevée par l’OM qui ne va pas devoir tergiverser longtemps pour ne pas décevoir une nouvelle fois Jorge Sampaoli.

Jordan Veretout est en effet très courtisé et c’est l’Olympique Lyonnais qui pourrait jouer un sale coup à l’OM dans ce dossier. Selon il Romanista, l’OL dispose d’un atout de taille, car la Roma a des vues sur Houssem Aouar. Un échange a été proposé, mais il a été refusé par les Gones. À l’OL, on veut non seulement du cash pour Aouar, mais on estime surtout que la différence de prix est trop importante. Lyon demande en effet 25 millions d’euros pour son milieu de 23 ans, sous contrat jusqu’en juin 2023 et qui a d’ores et déjà indiqué qu’il ne prolongera pas.