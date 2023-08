Jérémy Doku, Rennes boucle le transfert du siècle

Connu pour sa capacité à bien vendre ses meilleurs joueurs, le Stade Rennais va réaliser cette semaine le plus gros transfert de son histoire. Ce sera dans le sens des départs avec Jérémy Doku.

Un accord a été trouvé avec Manchester City pour le transfert de Jérémy Doku, qui va signer chez le champion d’Europe pour la somme de 60 millions d’euros, hors bonus. Devant Nayef Aguerd ou Ousmane Dembélé, l’international belge devient de loin la plus grosse vente jamais réalisée par le club breton, qui perd tout de même un élément décisif de son bon début de saison actuel. Mais le forcing du champion d’Angleterre n’a laissé aucune chance à personne, et pas non plus à ses concurrents puisque West Ham avait tenté sa chance ce week-end sans parvenir à égaler l’offre des Citizens.

Jeremy Doku to Manchester City, here we go! Verbal agreement in place after new bid revealed here this morning — worth €60m package 🚨🔵 #MCFC



Medical tests being scheduled later this week, personal terms agreed on long term deal.



Exclusive story revealed August 1, confirmed. pic.twitter.com/fv1r6u2uO4