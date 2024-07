Ivan Rakitic se barre illico d’Arabie Saoudite

Un an seulement après son arrivée, Ivan Rakitic a décidé de tout plaquer en Arabie saoudite, malgré son contrat restant valable pour encore une saison.

Le milieu de terrain croate a prévenu Al-Shabab de ne plus compter sur lui. Et selon Fabrizio Romano, l’ancienne star du FC Barcelone a déjà trouvé son nouveau club puisqu’il va terminer sa carrière à l’Hadjuk Split. On pourrait le croire mais ce n’est pas son pays natal, lui qui est né en Suisse de parents croates, et qui a très vite rejoint les arcanes du football helvétique, sans jamais jouer pour une formation croate. Ce sera donc une découverte pour celui qui compte plus de 100 matchs avec sa sélection. Il s’engagera pour deux ans avec le club de Split, qui possède un entraineur du nom de Gennaro Gattuso.

🚨🇭🇷 Ivan Rakitić to Hajduk Split, here we go! Deal done on two year contract valid until June 2026.



Rakitić leaves Al Shabab despite good time in Saudi as wanted to take chance to play in Croatia.



Kalinic as director, Perisić as teammate, Gattuso as coach made difference. pic.twitter.com/6hbeh14ZNP