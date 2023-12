Hugo Lloris en route vers Los Angeles ‍!

En fin de contrat avec Tottenham, où il a été mis au placard, Hugo Lloris s'apprête à s'engager avec le club de Los Angeles en Major League Soccer.

Un an après avoir annoncé sa retraite internationale avec l'équipe de France, Hugo Lloris s'apprête à tourner le dos à l'Europe. Alors que son nom avait circulé du côté de Nice, mais également à Naples, le champion du monde 2018 serait prêt à traverser l'Atlantique afin de s'engager avec le Los Angeles FC. Fabrizio Romano et Paul O Keefe révèlent que Tottenham a déjà accepté de libérer dès le mois de janvier prochain le gardien de but français âgé de 37 ans, lequel a été prévenu dès le début de saison par le club londonien qu'il n'aurait pas une seule seconde de jeu. Hugo Lloris devrait donc profiter du mois de janvier pour s'installer en Major League Soccer, les deux clubs ayant déjà trouvé un accord pour cette opération. C'est désormais le portier tricolore qui doit valider ce transfert et ce déménagement sur la côte Ouest des États-Unis.

🚨🇺🇸 LAFC are advancing in talks to sign Hugo Lloris from Tottenham, deal being discussed on player side but MLS move considered concrete as @pokeefe1 called.



Spurs already gave the green light, it’s up to Lloris. pic.twitter.com/vUTKOgoE8X