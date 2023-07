Harry Kane, le Bayern Munich rajoute 10 ME

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Désireux de s’offrir un grand attaquant un an après le départ de Robert Lewandowski, le Bayern Munich s’en donne les moyens.

Après avoir juré que jamais il ne mettrait 100 millions d’euros sur un joueur, le club bavarois a augmenté sa deuxième offre pour Tottenham afin de se payer Harry Kane. Alors qu’il n’a qu’un an de contrat avec les Spurs, l’attaquant anglais ne compte pas prolonger et souhaite vivre une nouvelle aventure pour enfin gagner des trophées. Le Bayern Munich est donc passé de 70 ME, à 80 ME, hors bonus, pour essayer de faire craquer Daniel Levy, l’exigeant patron de Tottenham, affirme Sky Deutschland. Un très bel effort pour un joueur de 29 ans qui n’a plus qu’un an de contrat, et qui est également annoncé dans le viseur du PSG, qui n’a pas bronché dans ce dossier pour le moment.