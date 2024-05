L'Arabie Saoudite va sauver l'OM cet été, il l'annonce

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Recruté l’été dernier en provenance de l’Atlético de Madrid avec un énorme salaire, Geoffrey Kondogbia n’a pas répondu aux attentes pour sa première saison à l’OM. Il ne sera pas retenu lors du mercato estival.

Il y a tout juste un an, Pablo Longoria pensait réaliser un très joli coup sur le marché des transferts en récupérant Geoffrey Kondogbia pour seulement 8 millions d’euros en provenance de l’Atlético de Madrid. Sur le papier, le retour de l’ancien Monégasque en Ligue 1 avait tout de la bonne idée. Mais comme beaucoup de choix de la part de l’OM sur le dernier mercato estival, celui-ci ne s’est pas avéré payant. Souvent absent ou diminué pour des raisons physiques, l’international centrafricain n’a pas crevé l’écran, en dehors de quelques matchs réussis en Europa League.

Son salaire estimé à 450.000 euros par mois pose problème alors que l’Olympique de Marseille ne disputera pas de coupe d’Europe la saison prochaine et sans surprise, l’état-major du club aimerait s’en séparer en cas de belle opportunité sur le marché des transferts. A en croire les informations de RMC, le départ de Geoffrey Kondogbia est ardemment souhaité en interne, mais quel club va toquer à la porte de l’OM pour récupérer l’ancien joueur de l’Atlético, à ce niveau de salaire, après une telle saison ? Pour l’insider Marwan Belckacem, une offensive de l’Arabie Saoudite n’est pas à exclure et pourrait sauver l’OM d’un nouveau fiasco sur le marché des transferts.

L'Arabie Saoudite sauve l'OM du fiasco pour Kondogbia

« Kondogbia fait partie des joueurs courtisés dans le Golfe cet été. M'étonnerait pas de voir un deal ficelé rapidement en ce sens » a publié l’insider sur son compte X. L’Arabie Saoudite pourrait donc vite se positionner sur Kondogbia, mais pas uniquement. D’autres joueurs de l’OM ont la cote en Saudi Pro League, c’est notamment le cas de Chancel Mbemba, en fin de contrat en juin 2025 et qui devra prolonger ou partir cet été ou encore de Pierre-Emerick Aubameyang. Déjà ciblé par l’Arabie Saoudite il y a un an, le meilleur buteur de l’Olympique de Marseille, auteur de 30 buts toutes compétitions confondues cette saison, est néanmoins dans une situation différente. Malgré son salaire monstrueux estimé à plus de 600.000 euros bruts par mois, il reste dans les plans du club olympien qui souhaite bâtir l’équipe de la saison prochaine autour de lui. Ce qui n’est pas le cas, on l’aura bien compris, de Geoffrey Kondogbia.