Droits TV ‍: BeIN Sports se fait attendre, les clubs de Ligue 1 ont tranché

Le flou entoure toujours les droits TV de la Ligue 1 pour la saison prochaine, mais les présidents des clubs de Ligue 1 semblent maintenir une confiance totale en Vincent Labrune, au coeur des négociations. En attendant, ils sont repartis sur le principe du même revenu que la saison en cours.

Les négociations se poursuivent entre la LFP et les potentiels diffuseurs de la Ligue 1, mais pour l’instant, le flou est total sur l’identité des chaines qui retransmettront le championnat de France ainsi que sur le montant des droits TV que les clubs vont toucher. Ce n’est clairement pas l’idéal pour les présidents des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, qui doivent préparer leur budget et leur mercato avec cet énorme point d’interrogation. Néanmoins, certains dirigeants restent très sereins. C’est notamment le cas de Jean-Pierre Caillot, président du Stade de Reims et proche du président de la Ligue de Football Professionnel, Vincent Labrune. Dans une interview accordée à France Bleu, le patron du club champenois a lancé un appel au calme et à la confiance.

Selon lui, il n’y aucune raison que Vincent Labrune ne parvienne pas à atteindre son objectif ou tout du moins à s’en rapprocher. Pour rappel, l’ancien président de l’OM avait annoncé en octobre dernier qu’il espérait s’approcher du milliard d’euros par saison. « Déjà, ma proximité avec Vincent Labrune me conforte dans le fait qu’il va réussir ses objectifs ou qu’il n’en sera pas loin. Mais rien n’étant finalisé, il a été convenu, et c’est ainsi dans tous les clubs, de repartir sur la même enveloppe que l’année précédente. Donc pour moi ce n’est pas une incertitude. Mais aujourd’hui, les premières ressources du Stade de Reims ne sont plus les droits TV, même si ce n’est pas neutre, mais les ventes de joueurs, donc nous sommes complètement dans notre schéma » a commenté le président de Reims, avant de conclure.

« Aussi, le budget sera à peu près le même que cette saison, ce qui nous avait permis, et on a tendance à l’oublier un peu vite, de faire venir des joueurs qui ne pouvaient pas être ciblés par le Stade de Reims il y a encore deux à trois ans en arrière » a lancé Jean-Pierre Caillot, qui refuse d’être alarmiste ou pessimiste quant aux négociations qui se trament actuellement pour la diffusion de la Ligue 1. Pour rappel, un accord est proche d’être trouvé avec Beinsports, qui va prendre la relève d’Amazon. Mais la chaîne qataris attend de trouver un accord de distribution avec Canal + pour officialiser son offre à la LFP. De plus, la chaîne cryptée pourrait récupérer un ou deux matchs par journée, de lentes négociations qui font logiquement trainer les choses, ce qui n’arrange pas les clubs de Ligue 1.