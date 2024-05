Paulo Fonseca provoque un clash à l'OL

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Sur un petit nuage après la victoire contre Strasbourg (2-1) et la qualification pour l’Europa League, John Textor a confirmé que Pierre Sage sera toujours l’entraîneur de l’OL la saison prochaine.

Dans le flou il y a encore quelques semaines au sujet de son avenir, Pierre Sage peut souffler. Après un parcours incroyable, durant lequel il a guidé l’OL de la 18e à la 6e place, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais va être prolongé. « Bien sûr qu'il reste, ça fait longtemps qu'il reste. C’est logique. Personne n’a pensé à un autre coach » a fait savoir le propriétaire américain de l’OL, ravi de son choix de nommer le technicien français de 44 ans à la place de Fabio Grosso, fin 2023. Dans son édition du jour, L’Equipe tempère néanmoins les propos de John Textor, et affirme que contrairement à ce que le patron américain des Gones affirme, certains noms ont été évoqués en interne.

Celui de Paulo Fonseca a notamment été mis sur la table puisque John Textor est un proche de l’entraîneur portugais, en fin de contrat avec Lille. Le directeur sportif David Friio appréciait quant à lui le profil de Paulo Fonseca et avait maintenu un contact permanent avec l’entourage de l’ancien entraîneur de l’AS Roma au cours des dernières semaines. Une situation qui lui avait causé des frictions avec John Textor selon le quotidien national, qui affirme que la gestion parfois autoritaire de David Friio a suscité quelques crispations en interne. Rien de trop grave pour l’instant, d’autant que les résultats ont suivi, ce qui a permis aux deux hommes de mettre les choses à plat.

Friio est soutenu par Prud'homme et Sage

Leur relation s’est arrangée, et David Friio ne fera donc pas partie des nombreux directeurs sportifs sur le marché cet été. Mais ce premier avertissement est à signaler, même si en interne, le directeur sportif de l’OL peut également compter sur des soutiens de poids, dont celui du directeur général Laurent Prud’homme. Pierre Sage a également des atomes crochus avec David Friio, raison pour laquelle « John Textor ne touchera pas à cette harmonie ». Ce serait en effet dommage, alors que Lyon est de retour aux choses sérieuses avec cette 6e place et cette qualification directe pour la phase de groupes de l’Europa League. Le déroulement du mercato sera néanmoins à suivre de près afin de s'assurer qu'il n'y a plus aucune tension entre le directeur sportif David Friio et le propriétaire du club John Textor.