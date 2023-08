PSG ‍: Tottenham gifle encore le Bayern pour Harry Kane

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Après une première offre refusée en juin, le Bayern Munich a transmis une proposition revue à la hausse à Daniel Levy afin de convaincre le président de Tottenham de lâcher Harry Kane. Mais les Spurs viennent de la refuser.

Les dirigeants allemands pensaient avoir bien fait les choses en se déplaçant lundi dernier jusqu’à Londres dans le but de discuter en direct avec Daniel Levy. Mais ce dernier n’a rien lâché concernant Harry Kane, et il a donc demandé à ses interlocuteurs de lui envoyer une offre plus sérieuse que les 75 millions d’euros précédemment proposés pour s’offrir la star anglaise. De plus, le boss de Tottenham avait prévenu le Bayern Munich qu’il partait en vacances avec sa famille aux Etats-Unis et qu’il fallait donc faire vite. Il y a 72 heures, les champions d’Allemagne ont donc adressé à Levy une offre proche des 100 millions d’euros, mais ce lundi, The Athletic annonce que la réponse du club anglais a été une nouvelle fois négative.

Tottenham ne fait aucun cadeau au Bayern Munich

Pour le Bayern Munich, c'est évidemment un coup dur, d'autant que les responsables du club bavarois avaient entamé de manière agressive les négociations en précisant que ce n'était pas le genre de la maison de faire grimper les prix. Pas de quoi arracher une larme à Daniel Levy, qui a donc déchiré la deuxième offre. Selon David Ornstein, et tandis que l'ombre du Paris Saint-Germain plane toujours au-dessus du dossier Harry Kane, les responsables munichois ont déjà une nouvelle réunion prévue concernant le mercato du club et forcément le dossier de l'attaquant des Three Lions sera en haut de la pile. Le journaliste anglais ne confirme pas qu'une troisième proposition sera envoyée à Tottenham dans les meilleurs délais, mais il précise que du côté de Munich on compte réellement sur Harry Kane.

Pour les Spurs, le cas du Prince Harry commence à devenir brûlant, car l'attaquant formé à Tottenham est entré dans la dernière année de son contrat. Et à l'image de Kylian Mbappé, il peut envisager de partir libre dans un an, même si le club de Premier League se sent capable de le faire prolonger. Le PSG, a toujours espéré pouvoir recruter Harry Kane, Nasser Al-Khelaifi appréciant le joueur anglais au point d'avoir recruté son père et son frère qui sont ses représentants. Il faut désormais savoir si Paris va revenir à la charge en apprenant l'échec de Munich ou si les champions de France sont déjà derrière tout cela.