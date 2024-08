Haidara quitte Lens pour Brest

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Transfert à grande émotion à Lens, où Massadio Haidara a quitté le Racing pour rejoindre Brest. Une arrivée gratuite puisque le joueur a été libéré de son contrat par le club nordiste pour services rendus, lui qui a disputé les six dernières saisons avec les « Sang et Or ». « À ma famille du RC Lens, C'est avec une grande émotion que je m'adresse à vous aujourd'hui, au moment où mon aventure au RC Lens touche à sa fin. Depuis 2018, ce club est devenu bien plus qu'un simple endroit où je jouais au football. Il est devenu une partie de moi, un foyer où j'ai trouvé une famille, des amis et une communauté passionnée », a fait savoir le défenseur international malien de 31 ans.