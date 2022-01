Haaland fuit le Real de Mbappé, il choisit le Barça

Dans : Mercato.

Par Corentin Facy

Erling Haaland, dont le départ lors du prochain mercato estival est fort probable, aurait choisi le FC Barcelone plutôt que le Real Madrid.

L’attaquant du Borussia Dortmund aimerait idéalement être fixé avant le 31 janvier sur son avenir. S’il est d’ores et déjà acquis qu’Erling Haaland ne quittera pas le Borussia lors de ce mercato hivernal, le buteur de 23 ans souhaite anticiper le mercato estival en choisissant dès maintenant son futur club. Tandis qu’il disposera l’été prochain d’une clause de départ à -seulement- 75 millions d’euros, Erling Haaland a l’embarras du choix. Les géants de la Premier League sont à ses pieds, le Bayern Munich s’est intéressé à lui mais surtout, le FC Barcelone et le Real Madrid sont les deux grands favoris pour l’accueillir. Et selon les informations du média espagnol Cuatro, Erling Haaland a fait son choix et aurait tranché en faveur… du Barça.

🚨#INFORMACIÓN DEPORTES CUATRO 🚨



💸⚽ Erling HAALAND fichará por el Barça si LAPORTA reúne el dinero



💥 Ha elegido al Barcelona para no coincidir con Mbappé en el Madrid https://t.co/9GnyCaFpQG — Deportes Cuatro (@DeportesCuatro) January 4, 2022

Haaland a choisi Barcelone plutôt que le Real

Dans le cas où le président Joan Laporta parviendrait à rassembler les fonds pour assumer une telle opération financière, Erling Haaland devrait s’engager avec le FC Barcelone l’été prochain. Le média croit savoir que l’attaquant du Borussia Dortmund a fait ce choix en partie pour ne pas être dans la même équipe que Kylian Mbappé, qui a de grandes chances de s’engager en faveur du Real Madrid. La concurrence de l’attaquant du PSG ainsi que celle de Karim Benzema ou encore de Vinicius Junior a peut-être refroidi Erling Haaland, qui souhaite être au cœur du projet dans lequel il s’engagera. Ce sera assurément le cas à Barcelone, même si le club blaugrana vient de casser sa tirelire pour arracher Ferran Torres à Manchester City en échange d’un chèque avoisinant les 60 millions d’euros bonus compris. Tout l’enjeu des prochaines semaines est maintenant de voir si le FC Barcelone, qui aimerait se débarrasser de plusieurs indésirables dont Samuel Umtiti, Philippe Coutinho ou encore Luuk De Jong, sera en mesure de payer un tel transfert.