Mbappé au Real Madrid, tout est déjà bouclé !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec le PSG au mois de juin, Kylian Mbappé est libre de négocier avec le Real Madrid depuis le 1er janvier.

Auteur d’un nouveau triplé lundi soir, Kylian Mbappé a atteint la barre des 150 buts au Paris Saint-Germain. Un bilan stratosphérique à seulement 22 ans pour l’international tricolore, qui pourrait cependant ne jamais battre le record d’Edinson Cavani, meilleur buteur du PSG avec 200 buts. Et pour cause, Kylian Mbappé sera en fin de contrat au mois de juin et pour l’heure, l’ancien Monégasque n’a toujours pas accepté les avances de Paris, qui fait son maximum pour le prolonger et qui pourrait aller jusqu’à lui proposer un salaire supérieur à celui de Lionel Messi. Il faut dire que selon Don Balon, Kylian Mbappé est déjà d’accord avec le Real Madrid sur les conditions de son futur contrat, ce qui ne laisse plus aucune chance au Qatar de rafler la mise.

📈⚽️@KMbappe a atteint la barre symbolique des 1️⃣5️⃣0️⃣ buts sous le maillot Rouge et Bleu. 🔴🔵 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 3, 2022

Le média espagnol croit savoir que l’accord entre Florentino Pérez et le clan Mbappé est déjà ficelé mais pour l’heure, l’entourage de l’international français veut garder le secret. La raison est simple, Kylian Mbappé souhaite terminer la saison en boulet de canon avec le Paris Saint-Germain et veut conserver sa bonne relation avec les supporters. Pour l’ancien Monégasque, très respectueux de l’institution parisienne, hors de question d’annoncer son départ six mois à l’avance. Un choix d’autant plus nécessaire que lors des 8es de finale de la Ligue des Champions, le PSG affrontera le Real Madrid. Malgré tout, l’accord serait bien trouvé entre les Merengue et Kylian Mbappé pour une arrivée au mois de juin. Les détails financiers de cet éventuel accord n’ont pour l’instant pas filtré mais de toute évidence, il s’agira d’un contrat très longue durée pour Kylian Mbappé au Real Madrid, avec sans doute le plus gros salaire de l’effectif. Mais un salaire moins important que ce que le PSG peut lui offrir, à n’en pas douter.