Haaland a pris sa décision et snobe le PSG

Par Guillaume Conte

Erling Haaland compte quitter Dortmund l'été prochain, et a arrêté son choix sur deux clubs. Le PSG reste en retrait.

Même s’il n’a pas non plus réussi à être aussi impressionnant que la saison précédente, Erling Haaland est déçu par les performances du Borussia Dortmund, qui ne peut plus lutter pour le titre et a été éliminé de toutes les Coupes d’Europe. L’attaquant norvégien se sait désiré, et il compte bien en profiter pour se trouver un nouveau point de chute cet été. Il est actuellement en pleine réflexion, annonce The Athletic, qui s’est penché sur les solutions du cyborg révélé à Salzbourg. Avec une clause libératoire aux alentours de 80 millions d’euros, Haaland intéresse forcément du beau monde.

Mais son choix se porte uniquement sur deux formations. Et tant pis pour le PSG, puisqu’il s’agit de Manchester City et du Real Madrid. Les Citizens sont dans son coeur depuis un moment, puisque c’était le club de son père, Alf-Inge, et que Pep Guardiola cherche un avant-centre de taille pour la saison prochaine. Sans compter que le champion d’Angleterre en titre, bien parti pour conserver sa couronne, a les moyens de ses ambitions et rêve de grandir encore pour dominer l’Europe. Ce qu’il n’a pas encore réussi à faire. City tient donc la corde, d’autant plus que Haaland est bien conscient que le Real Madrid met le paquet pour convaincre Kylian Mbappé de signer. Si cela devait être le cas, Florentino Pérez compte bien prendre l’énorme risque de demander au Norvégien d’attendre un an avant de rejoindre la Maison Blanche, et donc de rester à Dortmund.

Le PSG, le Bayern et le Barça recalés

De quoi faire le bonheur de Manchester City, et l’écarte définitivement du Real Madrid ? La formation anglaise est en tout cas prête à la recevoir, et lui a fait savoir qu’il était la priorité de son recrutement pour l’été prochain. The Athletic le confirme en tout cas, tout se jouera entre le Real et City, et même les clubs qui ont récemment discuté avec le clan Haaland ne sont pas considérés sérieusement. C’est le cas du Bayern Munich, du FC Barcelone et du PSG, qui demeurent des solutions de repli, mais rien de plus pour le moment aux yeux de l’avant-centre du Borussia.