Fofana blessé, Chelsea fonce sur Harry Maguire

Après avoir énormément dépensé lors des derniers marchés des transferts, Chelsea a été plus discret cet été. Le club londonien a surtout dégraissé son effectif en masse. Toutefois, avec la blessure surprise de Wesley Fofana, les Blues vont devoir recruter un défenseur central en urgence.

Déjà victime de nombreuses blessures depuis le début de sa carrière, Wesley Fofana va une nouvelle fois devoir passer par la case infirmerie, et surtout chirurgie. Le défenseur central a été victime d’une rupture du ligament croisé antérieur au genou. Le joueur de 22 avait déjà subi deux blessures au genou en octobre puis en décembre 2022. Fofana risque de manquer une grosse partie de la saison 2023/2024. Pour pallier l'absence de l'ancien stéphanois, Chelsea ne va pas avoir d'autres choix que de recruter un défenseur central. Sauf que ce n'était pas dans les plans du club londonien qui doit se montrer prudent sur le marché des transferts afin de ne pas s'attirer la foudre du fair-play financier. Selon les renseignements de 90min, Chelsea envisage Harry Maguire comme une option sérieuse pour le remplacement de Fofana.

Fofana blessé, Chelsea craque pour Harry Maguire

Destitué de son titre de capitaine à Manchester United et derrière Varane ou Martinez dans la hiérarchie des défenseurs centraux, Harry Maguire n'est clairement plus le bienvenu à Old Trafford. Très critiqué par les supporters des Red Devils, le défenseur anglais pourrait se relancer à Chelsea. Manchester United veut se débarrasser du joueur de 30 ans qui n'entre pas dans les plans d'Erik Ten Hag. Avec Benoît Badiashile qui vient d'arriver, Trevoh Chalobah et Malang Sarr qui manquent de constance ainsi que Thiago Silva qui commence à se faire vieux, Chelsea a cruellement besoin d'un défenseur d'expérience qui connaît bien la Premier League. C'est le cas d'Harry Maguire qui est une piste sérieuse pour prendre la place du Français blessé. Un transfert qui pourrait arranger les deux parties.