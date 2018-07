Mercato : L'OM et l'OL aidés par Caen pour signer un finaliste du Mondial ?

Dans : Mercato, OM, OL.

Samedi, on apprenait que l'Olympique de Marseille était proche d'obtenir un accord avec Salzbourg pour le transfert de Duje Caleta Car, le défenseur international croate actuellement au Mondial avec sa sélection, laquelle affrontera la France en finale. Dans le même temps, Caleta Car était également évoqué dans la short-list de l'Olympique Lyonnais, tandis que la presse espagnole affirmait de son côté que le défenseur croate avait déjà négocié les termes d'un éventuel accord avec le FC Séville, ce qui plombait un peu la piste qui menait à l'OM et l'OL.

Mais AS annonce un brusque revirement dans ce dossier, le club andalou aurait désormais laissé tomber Duje Caleta Car, les dirigeants de Séville ayant fait d'Alexander Djiku, le défenseur central de Caen, leur cible numéro 1 dans ce mercato. Le quotidien sportif affirme que les négociations entre Séville et le SMC ne vont pas trop traîner, et que Djiku sera bien sous le maillot du club espagnol la saison prochaine. Autrement dit, il n'y aurait plus vraiment de concurrent pour l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais concernant l'international croate. Reste à savoir où le joueur de Salzbourg et de la Croatie posera ses crampons...