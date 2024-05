Droits TV ‍: Le PSG couvert d’or par Beinsports, il demande un peu d'éthique

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Dans l’After Foot sur RMC lundi soir, Daniel Riolo a révélé les coulisses des négociations pour l'attribution des droits TV de la Ligue 1. Le journaliste a fait savoir que le PSG réclamait une plus grosse part du gâteau.

A moins d’un revirement de situation désormais improbable, Beinsports va de nouveau diffuser la Ligue 1 à partir de la saison prochaine. En effet, Prime Video a peu de chances de conserver des droits du championnat de France et pour compenser ce départ, la chaîne qatarie va remettre au pot et assurer la diffusion de plusieurs matchs. La tendance est actuellement à un ticket composé de Beinsports et de Canal +, qui diffuserait un ou deux matchs par journées, sans doute les meilleures affiches. Pour le consommateur, cette offre est plutôt favorable car généralement, les deux chaînes vont de pair dans les différentes offres commerciales proposées en distribution.

Droits TV : Beinsport et le PSG menacent la Ligue 1 https://t.co/Szm0ktTb5h — Foot01.com (@Foot01_com) April 30, 2024

Dans les coulisses, tout n’est cependant pas aussi simple et Daniel Riolo a révélé lundi soir sur les ondes de RMC que le Qatar, qui détient à la fois Beinsports et le Paris Saint-Germain, exigeait une redistribution plus favorable en faveur du club de la capitale pour remettre au pot. « Je ne trouve pas ça très heureux de la part du PSG de demander ça comme condition, mais c’est peut-être la direction qu’on est en train de prendre » avait d’ailleurs ajouté l’éditorialiste de RMC. En se positionnant ainsi, le Paris Saint-Germain ne se fait pas une bonne pub. Supporter du PSG et influenceur parisien sur X où il compte plus de 50.000 followers, @Pierre_B_y est sur la même ligne que Daniel Riolo. Il aimerait que son club ne demande pas une redistribution plus favorable malgré l’engagement de Beinsports pour maintenir la Ligue 1 à flot.

Le PSG ne se fait pas une belle pub en Ligue 1

« La grandeur, la valeur, l'intérêt et l'éthique d'un championnat devraient commander une répartition équitable des droits TV entre l'ensemble des équipes. La distribution de ces droits ne doit jamais avoir pour vocation de cristalliser ou d'entretenir des inégalités. A mon sens, ça ne signifie pas de donner à chaque un club un montant similaire. En revanche, la part variable attribuée aux clubs selon leur classement et selon leur contribution à la valorisation du championnat doit rester marginale. C'est du sport. Pas une activité commerciale. Le sport que l'on aime, c'est celui où les concurrents partent le plus près possible de la même ligne de départ. On a assez d'expériences dans la vie où tout est guidé par les raisonnements purement économiques. Le sport doit s'approcher au plus près d'une bulle d'équité » a publié le supporter du Paris Saint-Germain sur son compte X. La question est maintenant de savoir si la LFP et son président Vincent Labrune se plieront aux exigences de Beinsports et du champion de France en titre, ou si la Ligue parviendra tout de même à conserver une redistribution la plus équitable possible.