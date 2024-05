OL ‍: La priorité du prochain mercato révélée

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Très actif l’hiver dernier avec sept recrues, l’OL sera une nouvelle fois un acteur majeur du prochain mercato estival. Avec un objectif bien précis en tête, celui de renforcer sa défense.

Au mois de janvier, l’Olympique Lyonnais a dépensé près de 60 millions d’euros sur le marché des transferts avec un objectif très simple, celui de renforcer l’effectif à la disposition de Pierre Sage pour assurer le maintien. Mission accomplie puisque grâce à un recrutement efficace et à un entraîneur qui fait l’unanimité, l’OL s’est extirpé de la zone rouge et se situe aujourd’hui aux portes des places européennes. Mais l’hiver dernier, le recrutement des Gones s’est principalement axé sur le milieu de terrain (Mangala, Matic) et l’attaque (Orban, Fofana, Benrahma). Dans le secteur défensif, Lyon a seulement recruté le gardien Lucas Perri et le défenseur central Adryelson, deux joueurs qui n’ont quasiment pas joué.

Il est donc d’ores et déjà acté que le chantier n°1 du prochain mercato estival à l’Olympique Lyonnais sera la défense et notamment dans l’axe car pour l’instant, Pierre Sage n’a pas beaucoup de solutions à sa disposition et Jake O’Brien ainsi que Duje Caleta-Car n’ont quasiment aucune concurrence. Une information confirmée par le site Olympique & Lyonnais, pour qui la défense sera bien le chantier n°1 de David Friio, de Matthieu Louis-Jean et de John Textor dans les semaines à venir.

Tagliafico, Diomandé, Lovren et Henrique sur le départ ?

Dans ce secteur de jeu, il faudra d’abord définir sur qui le club va compter pour la saison à venir parmi les joueurs au club avant de penser au recrutement. A priori, O’Brien, Caleta-Car, Maitland-Niles, Adryelson et Mata feront partie du projet. Des doutes existent autour l’avenir de Nicolas Tagliafico, dont les prestations font l’unanimité mais qui est très courtisé, notamment en Espagne. Enfin, des joueurs tels que Diomandé, Lovren, Henrique ou encore Kumbedi ne seront pas retenus. Dans le sens des arrivées, l’OL ne recrutera pas forcément beaucoup de joueurs en défense, mais l’idée est de recruter un ou deux titulaires susceptibles de faire grimper le niveau de l’équipe, notamment en cas de qualification en coupe d’Europe.