FCN : Ranieri veut un attaquant au mercato, Kita lui propose Lucas !

Parmi les surprises de cette première partie de saison, le FC Nantes figure en bonne position. Parvenir à être cinquième du championnat avec même pas un but marqué par match est en effet un exploit à l’italienne signé Claudio Ranieri. Si le Mister aime faire dans l’auto-dérision pour définir le caractère défensif de son équipe, il n’en est pas aveugle pour autant, et aimerait plus de pouvoir offensif pour tenir le rythme en seconde partie de saison. C’est pourquoi le faiseur de miracle de Leicester a demandé clairement un attaquant pour Noël. Son vœu pourrait être exaucé car Waldemar Kita a bien l’intention de faire venir un joueur de renom dans ce secteur.

Et le premier choix du président des Canaris ne serait autre que Lucas. Un transfert bien évidemment impossible à boucler, mais le dirigeant polonais espère convaincre le PSG de lui prêter son Brésilien, qui ne joue plus du tout et perd donc de la valeur. Et comme les grands clubs européens ne se précipitent pas, Kita estime qu’un prêt pourrait remettre Lucas dans le bain et le rendre ainsi plus présentable en vue du mercato estival. « Mais que Paris le vende en janvier ou en juin, ça revient au même, non ? Et d’ici là, il aura rejoué », assure ainsi le président du FCN dans L’Equipe. Les chances sont toutefois minces, et Nantes tente dans le même temps de faire venir Luan, attaquant de Grêmio récemment vainqueur de la Copa Libertadores, lui aussi loin d’être donné sur le plan financier.