Fabrizio Romano, le roi du mercato accusé de vol d'infos

Il attire l'attention de toute l'Europe en ce moment, mercato oblige. Fabrizio Romano a pris pour habitude d'alimenter Twitter par ses informations croustillantes et exclusives. Enfin, pas si exclusives que cela à en croire plusieurs journalistes européens.

Depuis début juillet, on cite son nom peut-être autant de fois que les stars du ballon rond qui alimentent ses informations. Fabrizio Romano est un journaliste réputé sur le mercato qui jouit d'une médiatisation bien supérieure à celle de ses confrères sur les réseaux sociaux. L'Italien s'est fait une spécialité des scoops sur les signatures de tel ou tel joueur avec un fort pourcentage de réussite. Toutefois, il peut parfois être démenti à la dernière minute comme ce fut le cas avec le transfert avorté de Tyrell Malacia à l'OL. Mais, globalement, Fabrizio Romano est plus vite au courant sur les mouvements au mercato que les autres journalistes.

Plus vif que les autres ce Romano ? Les journalistes du quotidien néerlandais De Telegraaf sont loin de partager ce point de vue. Dans la dernière édition de leur podcast Kick-off, ils s'en sont pris sévèrement au journaliste italien, accusé de voler les informations des autres et de n'en créer finalement aucune. En cause, une information de l'Italien sur un conflit entre Antony et l'Ajax sur une envie de départ à Manchester United qui a poussé le Brésilien à ne pas disputer l'entraînement. Romano a tweeté sur le sujet comme une exclusivité propre mais elle serait plutôt issue du travail de Mike Verweij, journaliste à De Telegraaf.

Ajax are discussing internally about Antony - there’s chance for Brazilian star to be left out of the starting XI on Sunday. 🚨🇧🇷 #MUFC



Man Utd bid rejected but the player wants the move.



Antony was at training ground today but only went to gym, not working with the team. https://t.co/vw6dgqPSIK