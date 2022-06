Les fans de l'OL déclarent la guerre à Fabrizio Romano

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Alors qu'il avait donné son accord pour rejoindre l'OL, Tyrell Malacia va finalement s'engager avec Manchester United. Un coup dur alors que son arrivée était annoncée par Fabrizio Romano.

Premier coup dur pour l'OL cet été sur le marché des transferts. En effet, la direction rhodanienne ne pourra pas signer Tyrell Malacia. Le jeune latéral gauche néerlandais du Feyenoord était pourtant annoncé comme futur arrivant à l'OL pour près de 15 millions d'euros. C'est en tout cas ce qu'avait indiqué Fabrizio Romano sur son compte Twitter avec son devenu célèbre : Here we go. Pour les fans lyonnais donc, il était impossible de voir Malacia échapper à leur club. Pourtant, Manchester United va bien rafler la mise. Selon L'Equipe, Malacia a seulement prévenu l'OL ce mardi de sa non-venue dans le Rhône. Un comportement surprenant pour la direction lyonnaise, qui a l'impression d'avoir été utilisée par les agents du Néerlandais, dans le but d'inciter United à signer plus rapidement Malacia.

Les fans de l'OL plus que frustrés

Tyrell #Malacia à l’OL : here we go.@FabrizioRomano annonce officiellement un accord entre les deux clubs pour un transfert d’un montant de 15M€.



Le latéral néerlandais va signer un contrat de cinq ans. pic.twitter.com/6kj3Gbvu76 — Inside Gones (@InsideGones) June 25, 2022

Du côté des fans de l'OL, on a également eu l'impression d'avoir été floué par certains journalistes, dont Fabrizio Romano, en général très bien informé sur le mercato. Sur Twitter, certains amoureux de l'Olympique Lyonnais n'ont pas hésité à tacler le journaliste italien. « Fabrizio Romano en 24h : annonce un accord imaginaire entre Malacia et Lyon, annonce un prêt de Xavi Simons qui finalement taille définitivement, à minuit mdrrr » ; « Romano a 0 crédibilité mdrr après l’affaire Malacia » ; « Comme j'ai dis dans le précédent tweet, Hugo guillemet qui est la source la plus fiable pour OL, a dit que rien n'était encore bouclé » ou encore « Il avait dit que tout était bouclé mais Hugo guillemet (qui est la meilleure source pour OL) nous avait bien avertis qu'à ce moment là rien n'était encore fait. C'est juste une fraude », pouvait-on voir du côté des fans de l'OL, qui ne pardonneront pas de sitôt l'annonce malencontreuse de Fabrizio Romano. Un Fabrizio Romano qui vit un manque de réussite sur le mercato ces dernières heures puisque Xavi Simons, qu'il avait annoncé au PSV en prêt depuis le PSG, a finalement signé jusqu'en 2027 avec le club néerlandais... Du côté de l'OL, le plan B pour remplacer Malacia semble être Hassan Kamara (Watford) selon les informations de L'Equipe. L'arrivée d'Issa Diop (West Ham) est aussi en bonne voie, toujours d'après le média français.