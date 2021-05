Esp : Le Barça prêt à sacrifier Messi pour Haaland

Dans : Mercato.

En fin de contrat avec le FC Barcelone, Lionel Messi n’a pas encore décidé s’il souhaite prolonger ou opter pour un niveau défi. Mais si l’on en croit la presse anglaise, le club catalan pourrait finalement le pousser vers la sortie afin d’accueillir Erling Haaland.

Et si le feuilleton Lionel Messi nous offrait un rebondissement totalement inattendu ? Alors qu’on le pensait prêt à supplier l’Argentin de prolonger, le FC Barcelone pourrait finalement le laisser partir en fin de contrat sans le moindre regret. C’est en tout cas la version envisagée par The Sun, qui affirme que le sextuple Ballon d’Or n’est plus la priorité de ses dirigeants. Ce statut appartiendrait désormais à Erling Haaland, que la direction verrait bien devenir la prochaine star du Barça, soit la base de la future équipe en reconstruction.

Messi contraint de baisser son salaire ?

C’est pourquoi le club catalan aurait réservé 126 millions d’euros à dépenser sur le transfert de l’attaquant du Borussia Dortmund. Plutôt étonnant quand on sait que le FC Barcelone traverse une grosse crise financière. L’explication vient peut-être d’une demande, ou plutôt d’un coup de pression de Joan Laporta, qui aurait prévenu Lionel Messi qu’il devrait diviser son salaire par deux s’il souhaitait rester au Barça. C’est dire la détermination du président, persuadé que ce mercato estival sera sa seule et unique opportunité d’arracher le phénomène Erling Haaland.

L’information est évidemment à prendre avec beaucoup de précaution dans la mesure où Joan Laporta avait promis aux socios qui l’ont élu, mais aussi à la presse espagnole, que sa première initiative serait de tout faire pour convaincre Lionel Messi de prolonger. Pas sûr que les Barcelonais apprécieraient de le voir infliger ce traitement au capitaine blaugrana. Et de toute façon, le Borussia Dortmund ne cesse de déclarer son buteur intransférable. Même s’il s’agissait d’un appel aux enchères, le Barça ne serait pas le mieux armé face à des concurrents comme le Real Madrid ou Manchester City.