Mercato : Griezmann au Barça ? Mourinho a un plan B à 70ME

Priorité de Manchester United cet été, Antoine Griezmann est proche du FC Barcelone. Du coup, José Mourinho aurait activé un plan B.

Titulaire indiscutable la saison dernière, Paulo Dybala est dans une période plus compliquée depuis quelques semaines. En effet, il n’est plus systématiquement aligné par Massimiliano Allegri. La preuve, il était remplaçant lors du choc face à la Roma samedi soir, le trio Mandzukic-Higuain-Cuadrado lui étant préféré. Du coup, de nombreuses rumeurs commencent à filtrer le concernant. Et la presse anglaise indique ce mercredi que Manchester United est sur les rangs.

Selon les informations du Daily Star, José Mourinho aurait été alerté par la situation de l’attaquant de la Juventus Turin. Le coach portugais apprécierait particulièrement le profil de l’homme aux 12 buts cette saison en Série A et serait prêt à transmettre une offre de plus de 70ME à la Juventus Turin… dès cet hiver. Evidemment, un transfert d’une telle envergure semble improbable à cette période de l’année, d’autant que Manchester United possède déjà Zlatan Ibrahimovic et Romelu Lukaku dans ses rangs. Mais si la situation du joueur ne s’améliore pas en Italie, les rumeurs ne ce cesseront de s’intensifier.